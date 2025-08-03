Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanların yerleşimci gruplarla Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenledi.
Türkiye, Mescid-i Aksa’ya düzenlenen baskına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı İsrailli Bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla birlikte bugün (3 Ağustos) Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz.
Mescid-i Aksa'nın güvenliği ve Kudüs’ün kutsal kimliğinin korunması, sadece bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluktur.
İşgalci İsrail'in bu sistematik provokasyonları ve son dönemdeki ilhak çağrıları iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir.
İsrail'in Filistin’de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemleri karşısında, acil ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrımızı yineliyoruz"
AVLUDA "TALMUD AYİNLERİ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İsrail basınında yer alan video görüntülere göre, Ben Gvir, baskını Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailliyle birlikte gerçekleştirdi.
Baskında Yahudilik inancına göre "Tapınak'ın yıkılış dönümü"nü (Tişa BeAv) anma iddiasıyla Mescid-i Aksa'nın avlusunda "Talmud ayinleri" gerçekleştirildi.
Ben-Gvir, Aksa'nın avlusunda, kalabalık bir grupla çevrili halde cep telefonundan Talmud ayini duası okurken görüldü.
Sabah saatlerinde ise Filistin toprakları gasbeden yüzlerce İsrailli polisin gözetiminde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi ve bazı "Talmud ayinleri" gerçekleştirdi.
Ben-Gvir, birçok Arap ve İslam ülkesinden gelen şiddetli eleştirilere rağmen Aksa'nın avlularına baskınlarını tekrarlamayı sürdürüyor.
Üst düzey İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden önceden onay alındıktan sonra gerçekleştiriliyor.
Ben-Gvir, 2022 yılının sonunda İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine başlamasından bu yana Mescid-i Aksa'ya birden fazla kez baskın düzenledi.
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