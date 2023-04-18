Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'daki Türklere çağrı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'daki çatışmalara yönelik açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da mevcut güvenlik şartlarının seyahat etmeye uygun olmadığı hatırlatılarak "Vatandaşlarımızın bu aşamada kapalı mekanlarda kalmayı sürdürmeleri büyük önem taşımaktadır." denildi.

Açıklamada, "Uygun güvenlik ve lojistik koşullar oluştuğu takdirde, arzu eden vatandaşlarımızın Sudan’dan ayrılmalarını teminen, gerekli yönlendirme yapılacaktır." ifadesi de yer aldı.

"GEREKLİ BİLGİLENDİRMEYİ YAPMAKTADIR"

Sudan Büyükelçiliği ve konsolosluğunun Türk vatandaşları ile yakın temas halinde olduğu da belirtilen açıklamada, "Çağrı merkezimiz, vatandaşlarımıza telefonla ulaşarak gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır." denildi.

Sudan'daki Türk vatandaşlarından, Dışişleri Bakanlığı ve Sudan Büyükelçiliğinin duyurularını takip etmeleri de istendi.