Dışişleri Bakanlığı'ndan, Suriye'nin güneyindeki şiddet olaylarına ilişkin açıklama

Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'nin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Öncü Keçeli, "Suriye'nin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarının, Suriye hükümeti tarafından yerel düzeyde diyalog yoluyla en kısa sürede sona erdirilmesini ve güvenliğin tesis edilmesini umuyoruz" ifadesine yer verdi.



Bu süreçte Suriye'nin egemenliğine ve birliğine öncelik verilmesi gerektiğine dikkati çeken Keçeli, Türkiye'nin, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi paydaşlarıyla beraber Suriye'de istikrarın güçlendirilmesine ve uzlaşı çabalarına desteğini sürdüreceğini kaydetti.

DÜRZİLER VE BEDEVİ ARAP AŞİRETLERİ ARASINDA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda ilinde Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasında çatışmalar sürerken, Dürzi güçlerin, bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırısında 6 asker öldü.

Devlete ait Suriye Haber Kanalı'na bilgi veren bir Suriye Savunma Bakanlığı kaynağı, Süveyda'da gruplar arasındaki çatışmaları sona erdirmek için bölgeye askeri sevkiyat yapıldığını ancak Dürzi güçlerin ordu birliklerine saldırarak 6 askeri öldürdüğünü, 9 askeri rehin aldığını bildirdi.



Bu arada Dürzilerin önde gelen liderlerinden Hicri, gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaparak, Suriye ordusu ve güvenlik güçlerinin bölgeye girişine izin vermeyeceklerini söyledi.



Hicri, Suriye yönetimini Bedevi aşiretlere askeri destek vermekle suçlayarak "acil uluslararası koruma" çağrısı yaptı.



Hicri'nin açıklama yaptığı sıralarda İsrail savaş uçaklarının, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra-Süveyda-Dera hattı boyunca uçuş yaptığı görüldü.