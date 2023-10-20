Dışişleri Bakanlığı’ndan “yabancı asker” polemiğine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, iktidar ile muhalefet arasındaki “yabancı asker” polemiğine ilişkin açıklama yaptı.



Türk askerinin Suriye ve Irak’taki görev süresini uzatan tezkerede yer alan “yabancı asker” ifadesi, muhalefetin sert eleştirilerine neden olmuştu.



Bakanlık, bu ifadenin DAEŞ’le mücadeleyle ilgili olduğunu ifade etti.



Açıklamada, “Tezkerede yer alan, ‘yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması’ ifadesi, 2014 yılında kurulan DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu kapsamındaki ortak faaliyetlerle ilgilidir.” denildi.



Söz konusu ifadenin 2014 yılından bu yana kabul edilen tüm tezkerelerde yer aldığı belirtilen açıklamada, “Yeni olmayan bu ifade, 2014 yılından bu yana kabul edilen Irak ve Suriye tezkerelerinin metinlerinde de aynen yer almaktadır.” ifadelerine yer verildi.