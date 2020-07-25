Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Ayasofya tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırttıklarını söyledi.

"Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege’deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir.

Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır" dedi.

Bakanlık Sözcüsü, topraklarındaki tarihi camilerin yıkılmasına göz yuman, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesinin Yunanistan olduğunu söyledi"

"Milli egemenliğini kullanma konusunda hiçbir ülke Türkiye’ye ders veremez" dedi.

"Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, topraklarımızdaki diğer kültür varlıklarımız gibi Türkiye’ye ait olup, sonsuza kadar mülkiyetimizde ve korumamızda olacaktır" ifadelerini kullandı.



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