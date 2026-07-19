Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Batı Trakya tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan 'ın Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait sekiz ilkokulu kapatma kararını kınadı.

Söz konusu kararla birlikte azınlık ilkokullarının sayısının 76’ya düştüğünü belirten Keçeli, "Yunanistan'ın, öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait sekiz ilkokulu kapatma kararını kınıyoruz." dedi.

Keçeli, İskeçe 1. Türk Azınlık İlkokulu'nda birinci sınıfa kayıtlarda yeni engellerin çıkarılmasının Batı Trakya Türk Azınlığı'nın eğitim haklarının aşındırılmasına yönelik sistematik uygulamaların bir diğer örneği olduğuna işaret etti.

Bu karar ve uygulamaların Lozan Barış Antlaşması hükümlerinin ihlali niteliğinde olduğunu vurgulayan Keçeli, şunları kaydetti:

"Batı Trakya Türk Azınlığı’yla ilgili hak ihlallerini tespit eden uluslararası mahkeme kararlarını ve başlıca Avrupa kurumlarının tavsiyelerini uygulamaktan kaçınan Yunanistan’ı bir kez daha azınlık ve temel insan haklarına ilişkin ahdi yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmeye davet ediyoruz. Türkiye , Batı Trakya Türk Azınlığı’nın hak ve hukuk mücadelesini kararlılıkla desteklemeye devam edecektir."