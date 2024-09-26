Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın karasuyu ihlallerine açıklama: En sert tepki verildi

Dışişleri Bakanlığı, son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Ankara'nın tepkisinin her düzeyde ve en güçlü şekilde Atina'ya iletildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu tip hadiselerde izlenen diplomatik prosedürün belli olduğu ve senelerdir harfiyen yerine getirildiği belirtildi.