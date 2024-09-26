Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın karasuyu ihlallerine açıklama: En sert tepki verildi

Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın Ege’deki karasuyu ihlallerine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, Yunanistan’a en sert şekilde tepki verildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın karasuyu ihlallerine açıklama: En sert tepki verildi

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Dışişleri Bakanlığı, son günlerde tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Ankara'nın tepkisinin her düzeyde ve en güçlü şekilde Atina'ya iletildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu tip hadiselerde izlenen diplomatik prosedürün belli olduğu ve senelerdir harfiyen yerine getirildiği belirtildi.

Muğla'da Yunan unsurlarından Türk balıkçı teknesine taciz

Muğla'da Yunan unsurlarından Türk balıkçı teknesine taciz

Haberi Görüntüle

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca, ihlallerin ardından gerekli işlemlerin yapılmadığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

EGE'DE KARASUYU İHLALLERİ GÜNDEMDE

Yunan sahil güvenlik ekipleri geçen hafta Türk karasularını ihlal etmişti.

İhlal üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile telefon görüşmesi gerçekleştirip Ankara’nın tepkisini dile getirmişti.

Stylianides de Yerlikaya’ya olayla ilgili inceleme başlatıldığını, Türk makamlara bilgi verileceğini ifade etmişti.

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: İzmir'de otomobil alt geçide böyle düştü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...