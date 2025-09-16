Dışişleri Bakanlığı'na yeni yerleşke: Dokuz ayrı bina tek yerde toplanacak

Dışişleri Bakanlığı ve bakanlığa bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı, Ankara'da dokuz ayrı binada hizmet veriyor.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; yeni projede bakanlığın tüm binaları tek bir yerleşkede toplanacak ve Dışişleri Bakanlığı temsil niteliğine uygun, çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir yerleşkeye sahip olacak.

Yerleşke, 15 Temmuz Şehitler Bulvarı Ümitköy Kavşağı'nda inşa edilecek.



Yerleşkenin finansmanı için halen Dışişleri Bakanlığı'na tahsisli olan ve atıl durumda bulunan taşınmazın gelirinden faydalanılacak.



3 YIL İÇİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR



Yeni yerleşkenin yapımı, Dışişleri Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında 27 Mart 2025'te imzalanan protokol kapsamında yürütülüyor.

28 Temmuz'da TOKİ tarafından gerçekleştirilen yapım ihalesinin ardından 15 Ağustos'ta fiilen başlayan inşaat çalışmalarının 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

300 BİN METREKARE KAPALI ALAN

Özgün ve anıtsal mimariye sahip olacak yeni yerleşke, diplomatik faaliyetlere uygun bir anlayışla dizayn edildi.

Yaklaşık 300 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yerleşke, yüksek güvenlik standartları ile gelişmiş fiziki ve teknolojik altyapısıyla öne çıkacak.

Çevre dostu bir yaklaşımla tasarlanan projede; çok sayıda toplantı salonu, açık tören alanı, müze-sergi alanı ve sosyal alanlar yer alacak.