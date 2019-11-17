Dışişleri: KKTC bayrağının yakılmasını kınıyoruz

Yunanistan'daki Altın Şafak Örgütü'nün uzantısı olan ve Rum meclisinde temsil edilen aşırı sağcı elam partisinin düzenlediği eylemde, Türkiye aleyhine de sloganlar atıldı.

Ellerindeki Yunan bayraklarıyla KKTC’ye ve Türkiye’ye hakaretler yağdıran göstericiler, 36'ncı kuruluş yıldönümünü protesto etmek amacıyla KKTC bayrağını ateşe verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olayı kınadı. Bir tepki de Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamayla KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.