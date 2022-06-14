Dışişleri: Terör için adım atılmadan İsveç-Finlandiya üyeliğinde ilerleme olmaz

Berlin’de Türkiye, Almanya, ABD, İngiltere ve Fransa temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapıldı.



Toplantıyla ilgili Dışişleri Bakanılğı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna savaşının küresel etkilerinin devam ettiği bir dönemde ittifakın dayanışma içerisinde olmasının önemine ve teröre karşı ayrım yapmaksızın net bir tutum sergilenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.



Dünya gıda güvenliği açısından Karadeniz tahıl sevkiyatı sürecinin önemine ve Türkiye'nin bu konudaki girişimlerine dikkat çekildi.



İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları bağlamında, terör örgütleri konusunda somut adımlar atılmadan ilerleme kaydedilemeyeceği belirtildi.



Ege ve Akdeniz konularında Türkiye'nin meşru haklarından taviz vermeyeceğinin altı çizildi.



Bölgesel ve küresel krizlerde Türkiye'nin diplomatik çözüm üretme çabalarını kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.