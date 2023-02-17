Dışişleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ne zaman yapılacak? Dışişleri Bakanlığı'ndan erteleme duyurusu

Dışişleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın ertelenip ertelenmeyeceği adaylar tarafından merak ediliyordu. T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, 10 ilde yıkıcı sonuçlara neden olan depremler nedeniyle sınav tarihinde değişiklik yapıldı.



ERTELEME DUYURUSU

25 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirileceği ilan edilen Dışişleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın yazılı aşaması ülkemizde meydana gelen deprem felaketleri nedeniyle 11 Mart 2023 tarihine ertelenmiştir. Sınavın yazılı aşaması, 11 Mart 2023 Cumartesi günü Dışişleri Bakanlığı’nda (Dr. Sadık Ahmet Caddesi No:8 Balgat, Çankaya/Ankara) yapılacaktır.

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