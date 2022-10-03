Dışişleri: ABD'nin Güney Kıbrıs Yönetimini ortaklık programına dahil etmesini kınıyoruz
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini, ABD Savunma Bakanlığı Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz. ABD bu adımıyla Ada'daki iki taraf arasında dengeyi bozmanın ötesinde taraf tutar hale geldi" açıklamasında bulundu.
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