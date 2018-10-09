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Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nı akıbeti belirsizliğini koruyor.

Sürdürülen soruşturma çerçevesinde konsoloslukta arama yapılmasına ilişkin izin verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan bir açıklama geldi.

Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili gelişmelerin olayın gerçekleştiği günden itibaren yargı, emniyet ve istihbarat birilerince yakından takip edildiğini belirten Aksoy, "Adı geçenin akıbetinin tespiti amacıyla ilgili makamlarımızca başlatılan soruşturma yoğun bir şekilde sürdürülmektedir" ifadesini kullandı.



Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:



"Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunmakla birlikte, diplomatik misyon şefinin muvafakatiyle konsolosluk binasında ev sahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabilmektedir. Suudi makamlarının iş birliğine açık olduklarını ve başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır."

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DAVET

Suudi Arabistan, Türk uzman ve ilgili yetkilileri İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etmeleri için davet etti

2 Ekim saat 13.00 sıralarında ülkesinin İstanbul'daki Başkonsolosluk binasına giren Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı.



GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI'NIN SON GÖRÜNTÜSÜ