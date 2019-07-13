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Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Rum tarafına yaptığı öneriye ilişkin bir açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı yeni bir kapsamlı işbirliği önerisini BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına bugün sunduğu öğrenilmiştir. Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz.



Öneri, Kıbrıs Türklerinin ve Kıbrıslı Rumların, Ada’nın eşit ortakları olarak, eşit haklara sahip oldukları hidrokarbon kaynakları konusunda, gelir paylaşımı dahil işbirliği yapmalarını ve bu kaynaklardan eşzamanlı olarak birlikte yararlanmalarını öngörmektedir.



Kabulü halinde bu öneri, iki taraf arasında yeni bir işbirliği dönemi başlatacak, bölgesel barış, istikrar ve işbirliğinin gelişimine katkıda bulunacak ve Kıbrıs meseleninin çözümü için de uygun bir zemin yaratacaktır.

DESTEK ÇAĞRISI



Bu nedenle BM ve AB dahil ilgili tüm taraflara ve özellikle Garantör ülkelere, bu önemli fırsatı değerlendirmeleri, sözkonusu işbirliği önerisine destek vermeleri ve Ada’daki iki tarafı hidrokarbon kaynakları konusunda işbirliğine teşvik etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

"KARARLILIĞIMIZ TAM"



Ülkemizin Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığı haklarınının yanısıra Kıbrıs Türklerinin Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını korumak konusundaki kararlılığı tamdır. Bu çerçevede Kıbrıs Türklerinin sözkonusu hakları garanti altına alınıncaya kadar, bu hakları korumak konusundaki kararlı ve ilkeli duruşumuzu devam ettireceğimizi bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getirmek isteriz."