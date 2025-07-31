Dışişleri'nde üçlü zirve

Ankara'da kritik bir zirve gerçekleştirildi.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.



Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üçlü görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Toplantıda başta Suriye ve Gazze'deki gelişmeler olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.