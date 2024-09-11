Dışişleri'nden ABD ve Güney Kıbrıs arasındaki savunma işbirliğine kınama

Dışişleri Bakanlığı, "Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına atılan adımlar, ABD’nin Ada'daki tarafsız tutumuna zarar vermekte, Kıbrıs meselesine kalıcı çözüm bulunmasını güçleştirmekte" açıklaması yaptı.

Dışişleri'nden ABD ve Güney Kıbrıs arasındaki savunma işbirliğine kınama

Dışişleri Bakanlığı, ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında savunma alanında işbirliğinin geliştirilmesi yönünde imzalanan yol haritası anlaşmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında savunma alanındaki işbirliği kınanarak, işbirliğinin ABD'nin Kıbrıs Adası'na yönelik tarafsız tutumuna zarar verdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD ile GKRY arasında savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesi yönünde bir yol haritası imzalanmasını kınıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Dışişleri Bakanlığınca konuya ilişkin olarak yayımlanan açıklamada belirten görüşleri paylaşıyor, KKTC makamlarının ortaya koyduğu haklı tepkiyi tümüyle destekliyoruz.

ABD makamlarınca geçtiğimiz Haziran ayında GKRY ile stratejik diyalog başlatılacağının açıklanması da dahil, Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına atılan bu adımlar, ABD'nin Kıbrıs Adası'na yönelik tarafsız tutumuna zarar vermekle ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını güçleştirmektedir."

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