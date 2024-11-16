Dışişleri'nden AB'ye harita tepkisi

Son dakika haberi! Avrupa Birliği’nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'i Yunanistan'ın deniz yetki alanında gösterdiği haritalara Ankara'dan tepki var.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin Ege ve Akdeniz’deki haklarının korunması için gerekli uyarıların ilgili taraflara yapıldığı ve tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.



Açıklamada bu çalışmadaki haritaların fiilen ve hukuken bir sonuç doğurmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

"Çalışmanın, ülkemizin haklarını ihlal etmesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, deniz yetki alanları uyuşmazlıkları konusunda AB’nin görüş beyan etme yetkisi bulunmadığı da hatırlatıldı.



Bakanlık, "AB’nin bu tür girişimlere taraf ve alet olması, sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır." denildi.