Dışişleri'nden Almanya'nın Türkiye aleyhindeki açıklamasına kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Almanya tarafından yapılan Türkiye aleyhindeki mesnetsiz açıklamaları kuvvetle kınadıklarını ve reddettiklerini belirterek "Almanya’nın Yunanistan’ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez." ifadesini kullandı.



Sözcü Bilgiç, Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner'in Türkiye aleyhindeki açıklamalarına ilişkin soruya yazılı cevap verdi.



Bilgiç, "Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliği tarafından yapılan ülkemiz aleyhindeki mesnetsiz açıklamaları kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz. Almanya’nın Yunanistan’ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez." açıklamasında bulundu.



Yunanistan'ın dünyada kara sularından daha geniş hava sahası iddiasında bulunan tek ülke olduğunu, bu hukuk dışı iddiaya dayanarak 6-10 mil içerisindeki uluslararası hava sahasında yapılan uçuşları “Yunanistan hava sahasının ihlali” olarak nitelendirmenin en hafif tabiriyle aymazlık olduğunu dile getiren Bilgiç şunları kaydetti:



"Yunanistan’ın NATO Müttefikliğini hiçe sayarak Türk hava sahasını ihlal etmesine, ülkemiz hava sahası ile uluslararası hava sahasında uçaklarımızı taciz etmesine karşı egemenliğimizi savunmaya devam edeceğiz. Komşusunun egemenliğini, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden bir aktör varsa o da Yunanistan’dır. Nitekim Yunanistan, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları hilafına ülkemize yakın adaları silahlandırmaktadır. Ayrıca Ege’deki kara sularını ülkemizin yaşamsal çıkarları ve seyrüsefer serbestisi hilafına tek taraflı olarak 6 deniz milinin ötesine genişletebileceği yönündeki hukuka ve hakkaniyete aykırı tutumunu sürdürmektedir.



Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ancak uluslararası antlaşmaların silahsızlandırılmaya dair son derece açık hükümlerinin Yunanistan tarafından alenen ihlal edilerek halkımızın güvenliğinin tehdit edilmesine göz yummamız da beklenmemelidir. Almanya’dan müttefiklik ruhuna uygun olmayan tarafgir açıklamalar yapmak yerine, Yunanistan’ı uluslararası antlaşmalara uygun davranmaya davet etmesini bekliyoruz."



Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Büchner, Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini öne sürmüştü.