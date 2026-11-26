Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkındaki karara tepki gösterdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada "AP Genel Kurulu'nun bugün düzenlenen oturumunda, Libya'yla 2019 yılında imzaladığımız Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında kabul edilen, taraflı ve mesnetsiz iddialar içeren kararı reddediyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda herhangi bir yetkiye sahip olmadığı hatırlatıldı.

Ayrıca, bunun AB Adalet Divanı'nın kendi kararıyla da ortaya konulduğu anımsatılarak, "AP'nin üye ülkeler arası dayanışma gerekçesiyle, uluslararası hukuku hiçe sayarak ve siyasi saiklerle kararlar kabul etmesi beyhude bir çabadır." denildi.

Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın tesis edilmesinin diyalog, iyi komşuluk, saygı ve işbirliğini önceleyen yaklaşımlar sayesinde mümkün olacağının altı çizilen açıklamada, AB yetkililerinden beklentinin, bu doğrultuda bir tutum benimsenmesi olduğu kaydedildi.