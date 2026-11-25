Dışişleri Bakanlığı, Yemen 'deki Husilerin Suudi Arabistan 'ı hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, Husilerin 24 Kasım'da Riyad'da bulunan Kral Abdullah Finans Merkezi'ne gerçekleştirdiği saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını belirterek, yaralılara acil şifalar diledi.

Açıklamada, "Sivil tesisleri hedef alan, bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden bu eylemlerin derhal sona erdirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Husilerin devam eden saldırıları karşısında Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olunduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye 'nin ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteği de teyit edildi.