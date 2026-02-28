Dışişleri'nden İran'daki Türk vatandaşlarına uyarı

ABD ve İsrail, İran'a yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Sabah saatlerinde Kudüs’te sirenler çalarken, İran'ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuldu.

Dışişleri Bakanlığı da İran’daki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için güvenlik uyarısı yayınladı.

Bakanlık, İran’daki mevcut güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiğini belirterek vatandaşların dikkatli olmaları ve acil durumlar dışında seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulundu.

Bakanlık, İran’daki vatandaşların güvenlikli bölgelerde kalmalarını, askeri alanlardan ve kalabalık binalardan uzak durmalarını, dışarı çıkmaktan imtina etmelerini ve acil durumlar haricinde İran’a seyahatlerini ertelemelerini tavsiye etti.

TÜRKİYE'YE GEÇİŞ MÜMKÜN

Açıklamada, Türkiye-İran kara sınır kapıları olan Esendere, Kapıköy ve Gürbulak üzerinden vatandaşların karayoluyla Türkiye’ye geçişinin mümkün olduğu bildirildi.

Bakanlık, İran’daki temsilciliklerin acil durum hattı numaralarını ve e-posta adreslerini de paylaştı:

"Tahran Büyükelçiliği: +989121302258 ([email protected])

Tebriz Başkonsolosluğu: +989102692877 ([email protected])

Urmiye Başkonsolosluğu: +989102682099 ([email protected])

Meşhed Başkonsolosluğu: +989004741707 ([email protected])"

SON DURUM

İran Dışişleri Bakanlığı, saldırıların ardından açıklama yaptı.

ABD ve İsrail saldırılarının çeşitli şehirlerde askeri ve savunma hedeflerinin yanı sıra sivil altyapıyı da vurduğunu belirten bakanlık açıklamasında, "İran ve ABD diplomatik sürecin ortasındayken saldırı başlatıldı." denildi.

İsrail ordusu ise İran'ın batısında bir dizi askeri hedefe yönelik geniş çaplı operasyon yapıldığını belirterek, "İran'a saldırılarımız sürüyor. Hedefimiz İran'ın kapasitesini azaltmak ve İsrail'e yönelik varoluşsal tehditleri ortadan kaldırmak." denildi.