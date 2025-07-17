Dışişleri'nden İsrail'e "Harem-i İbrahim Camii" tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan, "İsrail tarafından, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii’nin statüsünün değiştirilmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesine dönük girişimleri reddediyoruz" açıklaması yapıldı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail tarafından, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii’nin statüsünün değiştirilmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesine dönük girişimleri reddediyoruz. Uluslararası hukuku ihlal eden ve insani değerlere saldırı niteliği taşıyan bu girişime karşı, UNESCO başta olmak üzere, ilgili BM ajanslarının ve uluslararası toplumun tedbir alması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.