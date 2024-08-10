Dışişleri'nden İsrail'in Gazze'deki okul saldırısına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 100'den fazla Filistinli'yi öldürdüğü okul saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri'nden İsrail'in Gazze'deki okul saldırısına tepki

Açıklamada, "İsrail, şehrinin Daraj mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir" denildi.

Bakanlık saldırının, Netanyahu hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha gösterdiğini belirtti.

İsrail’i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır.

İsrail ordusu bu sabah, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı El-Tabin okulunu vurdu.

Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yer alan okula yönelik saldırıda en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

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