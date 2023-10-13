Dışişleri'nden Lübnan için seyahat uyarısı

İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti. İki ülke arasında yaşanan gerginlik, yakın ülkeleri de etkiledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Lübnan için seyahat uyarısı geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kıymetli vatandaşlarımız,

İsrail ve Filistin'deki son gelişmelerin Lübnan’ın güneyine yansımaları çerçevesinde, Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve mümkünse Litani Nehrinin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları tavsiye olunmaktadır.



Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır.



Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir.



+961 3 944 904 / +961 70 622 012"