Dışişleri'nden 'Merter Keskin' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türk asıllı Merter Keskin'in Fransa'da gözaltında olduğu sırada yaşamını yitirmesine ilişkin, "Gözaltı sürecine dair Fransız basınına yansıyan son görüntülerin hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır." ifadesini kullandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.06.2022 - 01:56

Dışişleri'nden 'Merter Keskin' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, ’da gözaltında ölen Merter Keskin soruşturmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türk asıllı Merter Keskin adlı vatandaşın 12 Ocak 2021'de Fransa’nın Selestat kenti karakolunda gözaltında olduğu sırada vefat ettiğini hatırlatan Bilgiç, konunun Fransız yargı makamlarına aksettiğini ve soruşturma sürecinin devam ettiğini aktardı.

Bilgiç, olayın öğrenilmesinin ardından Fransa’daki temsilcilikler tarafından merhumun ailesiyle yakın temas kurulduğunu belirtti.

Aileye gerekli hukuki ve manevi desteğin sağlanmaya devam edildiğini vurgulayan Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

" sürecine dair Fransız basınına yansıyan son görüntülerin hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır. Bu çerçevede, merhum vatandaşımızın ölüm nedenlerinin en kısa sürede aydınlatılmasını bekliyoruz. Gelişmelerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz."

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