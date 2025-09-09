Dışişleri'nden Nepal'e seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden, Nepal’de yaşanan son gelişmelerin ardından zorunlu olmadığı sürece Nepal’e seyahat etmekten kaçının uyarısı yapıldı.

Açıklamada, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşların tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilirken, "Gelişmelere dair müteakip duyuruların Nepal’e akredite Yeni Delhi Büyükelçiliğimizin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır" denildi.