Dışişleri'nden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılına ilişkin açıklama

Dşişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılına ilişkin, "Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz." açıklamasında bulundu.

Dışişleri'nden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılına ilişkin açıklama
Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı: İki taraf da çok yorgun

Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı: İki taraf da çok yorgun

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Dışişleri Bakanlığı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın 2. yılı geride bırakılırken, çatışmaların Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisinin büyüdüğü, bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçlarının derinleştiği kaydedildi.

"Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek koşulların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, bu anlayışla taraflara gerekli telkinlerin sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz." ifadesine yer verildi.

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