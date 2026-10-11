Dışişleri'nden Suudi Arabistan'daki havalimanına yönelik Husi saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı , Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan 'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı bir kez daha hedef almasını en güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan Husilerin Suudi Arabistan'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırıların, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal ettiğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz."

Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan, uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Türkiye 'nin Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteği yinelendi.



NE OLMUŞTU?



Husilerin Suudi Arabistan'daki Kral Halid Havalimanına yönelik dünkü saldırılarında 12 kişi ölmüş, 309 kişi yaralanmıştı. Bundan iki gün önce yine aynı havalimanına yönelik saldırıda biri pilot, üç kişi hayatını kaybetmişti.

Yemen'de hükümet güçleriyle çatışan İran destekli Husiler, kanlı havalimanı saldırısının ardından bugün yine tehditler savurmuştu.

Husiler yaptıkları açıklamada, havayolu şirketlerine, havalimanı çalışanlarına ve yolculara, Suudi havalimanlarını kullanmamaları yönündeki "uyarılarını" yineledi. Bu "uyarıların" ciddiye alınması gerektiğini öne süren Husiler, "Saldırının engellenememesinin sorumlusu krallıktır." dedi.

Husilerin sözcüsü Yahya Sari, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "(Suudi Arabistan'ın) Havalimanları ve hava sahası hedefimize açıktır ve güçlerimiz için operasyon sahası teşkil etmektedir." diye konuştu.

Mekke ve Medine'ye yönelik saldırı düzenlenmeyeceği bildirildi.