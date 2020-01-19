Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin sondaj faaliyetleriyle ilgili gelen son açıklamaya tepki gösterdi.

Sözcü Aksoy, Yavuz Sondaj Gemisi'nin üçüncü sondaj faaliyeti için Kıbrıs'ın güneyindeki 'g' ruhsat sahasına ulaştığını söyledi. Aksoy, "Bu sahada adanın ortak sahibi olarak Kıbrıs Türklerinin de en az Kıbrıs Rumları kadar hakkı vardir" dedi.



AB'den yapılan Türkiye'nin daha geniş bölgelerde sondaja başlama niyeti üzücü açıklamasına tepki gösterdi.

Öte yandan sözcü Aksoy, 'AB, ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz’deki haklarının gasp edilmesine 2003’ten beri sessiz kalmıştır' ifadelerini kullandı.



Aksoy, "Avrupa Birliği öncelikle birlik dayanışması kisvesiyle bu gerçeklikten uzak, önyargılı, çifte standartlı politikalarını sona erdirmelidir" diyerek Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya devam edeceğini vurguladı.