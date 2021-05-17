DİSK'ten Filistin'e destek eylemi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu'nun önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması için konsolosluk önünde toplanan sendika üyeleri, DİSK bayrakları açarak ellerinde, "Filistin'e özgürlük, Filistin halkı yalnız değildir" yazılı pankart açarak, "Diren Filistin seninleyiz", "Filistin için İsrail'e boykot", "Filistin Halkı yalnız değildir" gibi çeşitli sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 15 Mayıs 1948 yılının Filistinliler için "Büyük Felaketin" başladığı gün olduğuna değinerek, "Filistinlilerin deyimiyle 'Nekbe', zulmün baskının, şiddetin, katliamların, işgalin, sürgünün, topraksızlaştırmanın, etnik temizliğin başladığı gün olarak tarihe geçmiştir. 'Nekbe'nin bu sene 73'üncü yıl dönümüdür" dedi.



Çerkezoğlu, Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesine yönelik İsrail saldırılarının sonucu olarak Filistin'in bir kez daha dünyanın gündemine girdiğini belirtti.



İsrail'in Filistin halkının evlerine el koymaya çalıştığını, demografiyi değiştirme girişimlerinde bulunduğunu dile getiren Çerkezoğlu, "Dİne ve ulusal simgelere yönelik utanmazca saldırılar devam ediyor. Sadece askeri güçle değil sivil yerleşimciler de Filistin halkına karşı saldırılarını sürdürüyor. Siviller öldürülüyor. 'Nekbe' devam ediyor. Ama onurlu Filistin direnişi de sürüyor" diye konuştu.



Çerkezoğlu'nun açıklamasının ardından grup konsolosluğun önünden ayrıldı.