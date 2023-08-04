Disney Plus için Meclis devreye girecek

Atatürk dizisini yayınlamama karırıyla tepki çeken Disney Plus’ın yetkililerinin Meclis'e çağrılacağı bildirildi.

Disney Plus için Meclis devreye girecek

Atatürk dizisini yayınlamama kararıyla tepkilerin odağında olan Disney Plus’ın yetkilileri, Meclis'e çağrılacak.

Açıklamayı, Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman yaptı.

Disney Plus'ın aldığı karara en sert yaptırımların uygulanacağını söyleyen Yayman, "Biz meclis açıldığında Disney Plus yetkililerini çağırıp iptal gerekçelerini komisyonumuza açıklamalarını isteyeceğiz." dedi.

Yayman, "Bilgi Teknolojileri Kurumunu göreve çağırıyoruz. Lisans iptali dahil, bant daraltma ve reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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