Diyabakır'da iki otomobil çarpıştı: İkiye ayrıldı

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Otomobillerden biri, çarpışmanın etkisiyle ikiye bölündü.

Diyabakır'da iki otomobil çarpıştı: İkiye ayrıldı

Kaza, öğle saatlerinde Eğil ilçesi kırsal Kalkan Mahallesi Baver Mezrası yol ayrımında meydana geldi.

Sürücünün isimleri öğrenilmeyen otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil, ikiye ayrıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Diyabakır'da iki otomobil çarpıştı: İkiye ayrıldı - 1

Kaza nedeniyle -Eğil karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Yaralanan 4 kişiden 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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