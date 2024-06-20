Diyabakır'da iki otomobil çarpıştı: İkiye ayrıldı

Kaza, öğle saatlerinde Eğil ilçesi kırsal Kalkan Mahallesi Baver Mezrası yol ayrımında meydana geldi.

Sürücünün isimleri öğrenilmeyen otomobiller çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil, ikiye ayrıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.