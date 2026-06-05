Diyaliz hastası yangında can verdi

Erzurum Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın birinci katında gece saatlerinde yangın çıktı.

Adrese sağlık , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına aldıktan sonra dairede ikamet eden 71 yaşındaki diyaliz hastası Hacer Tikankuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yangında Tikankuş'un dumandan etkilenen eşi Feramus (78) ile bir komşusu Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olay yerine giderek ekiplerden bilgi alan Vali Aydın Baruş gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin yangın ihbarından 5 dakika sonra olay yerine ulaştığını belirterek şunları söyledi: "Olay sırasında eşiyle yaşayan diyaliz hastası hanımefendi içeride kalmış. Eşi yangını söndürmeye çalışmış ama başaramamış. Vatandaşımızı kaybettiğimizden dolayı üzgünüz. Olayın meydana geliş sebebiyle ilgili gerekli tahkikat yürütülüyor. İçeride elektrikli ısıtıcı var, ilk tespitlere göre ondan çıkmış olabileceği tahmin ediliyor."