Diyanet açıkladı: Kurban keserken besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kurban keserken hangi dualar okunur?

İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Kurban Bayramı'nı geleneklere ve dini vecibelere uygun bir şekilde gerçekleştirmek isteyen vatandaşların gündeminde birçok konu var. Peki, kurban keserken besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kurban keserken hangi dualar okunur?

Diyanet açıkladı: Kurban keserken besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kurban keserken hangi dualar okunur?

Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesme süreci süresince gerçekleştirilecek. Peki,  kurban keserken besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kurban keserken hangi dualar okunur?

Diyanet açıkladı: Kurban keserken besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kurban keserken hangi dualar okunur? - 1

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîler'e göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenir (Kâsânî, Bedâî‘, 5/46-47; İbn Nüceym, el-Bahr, 8/190-191). Şâfiîlere göre besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, 15/95).

Kurban kesilirken “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir: “De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim.” (el-En'âm, 6/162-163),

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (el-En'âm, 6/79).

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