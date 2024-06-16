Diyanet açıkladı: Kurban keserken hangi dualar okunmalı? Kurban keserken okunacak dualar

Diyanet Kurban Bayramı'nı geleneklere ve dini vecibelere uygun bir şekilde gerçekleştirmek isteyen vatandaşların soru işaretlerine yanıt veriyor. Peki, Kurban keserken hangi dualar okunmalı? İşte Diyanet bilgisiyle kurban keserken okunacak dualar...
KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR
İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîler'e göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenir (Kâsânî, Bedâî‘, 5/46-47; İbn Nüceym, el-Bahr, 8/190-191). Şâfiîlere göre besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, 15/95).
Kurban kesilirken “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir:
“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim.” (el-En'âm, 6/162-163),
“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (el-En'âm, 6/79). Kesim sırasında hangi dualar okunabilir?
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