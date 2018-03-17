Diyanet FETÖ ve DAEŞ'i "el kitabı" ile anlatacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu



Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce FETÖ'nün din istismarını konu alan bir kitap çıkarılacağını belirten Erbaş, bu terör örgütü tarafından itibar kaybına uğratılan terimlerle ilgili de çalışma yaptıklarını bildirdi.



Erbaş, şöyle devam etti:



"Ben mesela 'himmet' ve 'hizmet' diyemiyorum artık. Yani uç kavramlar olarak bunu belirtmiş oldum. Niye? Çünkü çok istismar edildi ve kirletildi. Aslında bu kavramlar bizim için çok sıcak kavramlardı. Dolayısıyla bununla ilgili kitap çalışmamız var. FETÖ ve DEAŞ din istismarı el kitabı çalışmamız yakında bitecek. Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüz bu kitapları basacaklar. Binlerce, belki yüz binlerce el kitabı şeklinde bastırıp bütün milletimize dağıtacağız."



"GÜNÜMÜZDE GEÇ YAŞLARDA EVLİLİK ARTTI"



Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesine de değinen Erbaş, Osmanlı döneminde yaygın olarak görülen evlilik yaşının kızlarda 17, erkeklerde ise 18 olarak tespit edildiğini aktardı. Bu durumun topluma da yararı olduğunu kaydeden Erbaş, günümüzde geç yaşlarda evliliğin arttığına dikkati çekti.



Erbaş, evlililik için en uygun yaşların 18-25 olduğunu dile getirerek, "25 yaşından sonra artık beğenmek de zor oluyor. Erkek için de kızlarımız için de öyle. Birbirlerini kabullenmekte de bir zorlanma oluyor. Dolayısıyla tam böyle evlilik yaşı dediğimiz, toplumumuzun belli kabulleri var zaten. Toplumumuzun ortalama yaşına uygun olarak davranmakta fayda var." ifadelerini kullandı.



Dört kızından üçünün üniversite mezunu olduğunu anlatan Erbaş, "Tabii ilk iki kızım biraz önce dediğimiz, toplumumuzun o ortalama olarak kabul ettiği yaşlarda, 22 yaşında evlendiler" diye konuştu.

