Diyanet: Günah işledi diye imam göndermedik (Evrenosoğlu'nun cenazesi)

ABD'de 5 gün önce ölen 'sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu (86) için Bursa'da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Evrenosoğlu'nun cenaze namazını kendi elemanlarının kıldırdığı ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı'nın (MİHR) başkanlığını yapan ve 'sahte peygamber' olarak bilinen İskender Erol Evrenesoğlu'nun cenazesindeki kalabalık sosyal medyada gündem konusu oldu.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre Diyanet yetkilileri, son Peygamber'in Kuran'ı Kerim'de de belirtildiği gibi Hz. Muhammed olduğunu, kendisini daha sonra peygamber olarak adlandıran kişilerin büyük günah işlediklerini belirterek, bu nedenle cenazeye din görevlisi göndermediklerini açıkladı.

"DİYANET DOĞRU YAPMIŞ"

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Coşkun, kendisini peygamber ilan edenlerin cenaze namazlarinin kılınamayacağını be. lirterek, "Sahte peygamberlik şirke yakın büyük bir günahtır. Diyanet doğru yapmış" dedi.

