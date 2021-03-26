Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Corona virüs bu asrın en büyük imtihanı

27 Mart 2021 Cumartesi günkü Berat Kandili programına katılmak üzere Batman'a giden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü'nün yerleşkesinde bulunan Korkut Özal Camii'nde cuma namazı kıldırdı.



Namaz öncesi cuma hutbesi okuyan Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına değindi.

Corona virüs salgınının insanlık için asrın en büyük imtihanı olduğunu anlatan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:



"Kardeşlerim, insanlık olarak, bu asrın en büyük imtihanlarından birini yaşıyoruz. Salgın hastalık olan Covid-19, insanlığı yakalamış durumda. Gelin bu tatsız hastalıkla mücadeleye devam edelim, tedbirleri sıkı alalım ve taviz vermeyelim. Maske, mesafe ve temizlikle tedbirlerimizi alalım. İnşallah en kısa zamanda bu büyük belanın bütün insanlığın üzerinden kalkması için, dualara, niyazlara devam edelim.

''YAŞADIĞIMIZ OLAYLARI İBRET VE FERASETLE OKUYALIM''



Tedbir, tevekkül ve dua üçlüsünden, hiçbir zaman uzak kalmayalım. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde sabreder, bu da onun için hayır olur. O halde, müminin Rabbine dayanarak, kendine güvenerek ve kardeşleriyle yardımlaşarak, zorlukları aşabileceğini unutmayalım. Yaşadığımız olayları ibret ve ferasetle okuyalım. Sorumluluk bilinci ve nefis muhasebesi çerçevesinde değerlendirelim. Üzerimize düşeni yaptığımızdan emin olalım. Bu dünyanın sınavlarını azim, sabır ve şükür terazisinde tartalım. Hayatta güçlü olmak için ibadet, dua ve tefekkür edelim.''