Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Umre turları bayramdan sonra başlayacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Covid-19 salgını nedeniyle iki yıldır yapılamayan umre turlarının Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını duyurdu.

Haberler - DHA 16.04.2022 - 17:35

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Umre turları bayramdan sonra başlayacak

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Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iki yıldır yapılamayan umre turları, Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar başlıyor.

Açıklama İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan geldi.

Erbaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramı'nın hemen ardından şevval umresi ile yeniden başlayacağız. 19 Nisan'da düzenlenecek Bakanlıklar Arası Hac ve Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşacağız."

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