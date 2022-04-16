Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Umre turları bayramdan sonra başlayacak

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iki yıldır yapılamayan umre turları, Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar başlıyor.



Açıklama Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan geldi.



Erbaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramı'nın hemen ardından şevval umresi ile yeniden başlayacağız. 19 Nisan'da düzenlenecek Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşacağız."