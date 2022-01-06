Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, CHP'li Özgür Özel'e tepki

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da medya temsilcileriyle buluştu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Prof. Dr. Ali Erbaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in okul öncesi din eğitimi açıklamasına tepki gösterdi ve ''Orta Çağ'' benzetmesini eleştirdi.

''TALİHSİZ BİR KONUŞMA OLMUŞTUR''

Erbaş ''Siyasi kişiler zaman zaman kendi anlayışları doğrultusunda konuşmalar yapıyorlar. Talihsiz bir konuşma olmuştur. Orta Çağ karanlığı denilmiştir. Çocukların din eğitimini Orta Çağ zihniyetine benzetmek kabul edilemez. Milletimiz de gerekli tepkiyi gösterdi. Bu tür yorumlarla milletimizi rahatsız etmesinler'' diye konuştu.



''PKK'YA MÜZAHİR OLAN 200 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ''



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, terör örgütlerinin din istismarına karşı seferberlik başlattıklarını da anlattı.



15 Temmuz 2016'dan beri Diyanet İşleri'nde 3 bin kişinin ihraç edildiğini belirten Erbaş, bu kişilerin 200'ünün PKK iltisaklı olduğunu açıkladı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle iltisaklı olduğu öne sürülen kadrolara yönelik soruşturmayı da değerlendiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Hiçbir kurumda terör örgütüne yakın kişilerin olmaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.