Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yeni normal dönem açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, corona virüs tedbirlerine ilişkin, "Ülke olarak bu süreçte gösterdiğimiz hassasiyeti şimdi de yeni normal dönemde devam ettirmek için maske, mesafe ve imanın yarısı temizliğe devam edelim" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı 01.06.2020 - 14:28

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Dünyanın salgınla mücadelesinde en önemli ilke, Peygamberimizin 'Salgın hastalık bulunan yere girmeyiniz, böyle bir yerde iseniz oradan çıkmayınız.' hadisi oldu. Ülke olarak bu süreçte gösterdiğimiz hassasiyeti şimdi de yeni normal dönemde devam ettirmek için maske, mesafe ve imanın yarısı temizliğe devam edelim."

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