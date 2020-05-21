Diyanet İşleri Başkanı'ndan camiden müzik yayınına tepki

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İzmir'de camilerden müzik yayını yapılmasıyla ilgili "Yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez" dedi.

İHA 21.05.2020 - 15:09 | Son Güncelleme : 21.05.2020 - 15:10

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Tunç Soyer'den camiden müzik yayınına ilişkin açıklama

Tunç Soyer'den camiden müzik yayınına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin açıklama yaptı.

"Ses sistemine yasa dışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez" diyen Erbaş, şunları söyledi:

"Mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanları derinden yaralayan bir hadise ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, bu provokatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız."

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