Diyanet İşleri Başkanlığı bin 128 personel alımı tarihi 2026: Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman?
20.05.2026 08:00
Diyanet İşleri Başkanlığı, sözleşmeli personel alacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere bin 128 sözleşmeli personel alımı yapacak. 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı, personel alımı ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı, sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
İşe alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 338 koruma ve güvenlik personeli, 216 aşçı ve 574 temizlik personeli alımı yapılacak.
Alınacak bin 128 sözleşmeli personelin 583'ü kadın, 545'i ise erkek olacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Başvurular, 22 Mayıs- 5 Haziran tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.