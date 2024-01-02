Diyanet İşleri Başkanlığı mühendis alımı yapıyor! İşte başvuru tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara unvan değişikliği sınavı sonucuna göre 27 mühendis alacak. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı mühendis alımına dair tüm bilgiler...



BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 5-16 Ocak'ta "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.



YAZILI VE SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?



Ankara'da yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

