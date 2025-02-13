Diyanet İşleri Başkanlığı öğretmen alımı yapacak! İşte ilanın ayrıntıları

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan Kur'an eğitim merkezlerinde görev yapmak üzere sözlü sınavla 104 kadın ve erkek öğretmen alacak.



Başkanlığın açıklamasına göre, şartları taşıyan adaylar, 17-28 Şubat tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

