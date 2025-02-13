Diyanet İşleri Başkanlığı öğretmen alımı yapacak! İşte ilanın ayrıntıları
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an eğitim merkezlerine 104 öğretmen alacak. Ankara'da yapılacak sözlü sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan Kur'an eğitim merkezlerinde görev yapmak üzere sözlü sınavla 104 kadın ve erkek öğretmen alacak.
Başkanlığın açıklamasına göre, şartları taşıyan adaylar, 17-28 Şubat tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
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