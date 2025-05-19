Diyanet İşleri Başkanlığı öğretmen ve çocuk gelişimci alımı başvurusu ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda; "Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan kadrolara Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı kadar çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan öğretmen ve çocuk gelişimcisi alımı yapılacaktır. " denildi. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 23.05.2025 - 10.06.2025 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI



1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,



2. Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren ve tabloda belirtilen bölümlerden veya bu bölümlere eş değerliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,



3. Öğretmen için 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın KPSSP121 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,



4. Çocuk gelişimcisi için 2024 yılında B grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak ve pedagojik formasyon belgesine sahip olmak. (*)