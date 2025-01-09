Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışındaki din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetleri için sınavla 100 sözleşmeli din görevlisi ​alacak. Şartları taşıyan adaylar, 21 Ocak'a kadar başvuruda bulunabilecek.



Sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



a) İlgili ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,



b) Lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak, (Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış Denklik Belgesine sahip olmak), (Adaylar ÖSYM’den eşdeğerlik belgelerini kendileri alacaklardır.)



c) İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmî dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan dillerden birisi için; sınav son başvuru tarihi itibariyle Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) 5 yıl içinde en az elli (50) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin elli (50) puan dengi kabul edilen bir belgeye sahip olmak. (Adaylar ÖSYM’den eşdeğerlik belgelerini kendileri alacaklardır.)



Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz,



d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,



f) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,



g) Görevini yapmasına mâni olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili herhangi bir engeli bulunmamak,



h) İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,



i) Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak,



j) İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,



k) Yurt dışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,