Diyanet İşleri Başkanlığı: Zekat parası ile afetzedelere konut yapılabilir

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ramazan ayı nedeniyle mesaj yayımlandı.



Mesajda, "Bu yıl ramazan ayını mahzun ve acılı yüreklerle karşılıyoruz. Ülkemiz büyük afetlerle sarsıldı. On binlerce kardeşimizi kaybettik, şehirlerimiz enkaza döndü, vatandaşlarımız evsiz kaldı. Tarifi imkansız acılar yaşadık. Bu sebeple bu yılki ramazan ayı, özel bir önem ifade etmektedir. Zira ramazan ayı, dertlerimize deva bulacağımız, zorluklarımızı kolay kılacağımız bir aydır. İyiliklerin çoğaldığı, ruh ve gönül dünyamızın ferahlık bulduğu, kardeşliğimizin pekiştiği, umutlarımızın yeniden yeşerdiği bir bahar mevsimidir. Ramazan, bir Kur'an ve ibadet ayı olduğu kadar yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ayıdır. Oruç, iftar, sahur, mukabele, teravih gibi ibadetlerle gönül dünyamızın ilahi rahmet ve bereket esintileriyle güzelleştiği bu mübarek ay, aynı zamanda infak, ikram, zekat, fitre ve sadakalarımızla dayanışma bilincimizi güçlendirmek ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmek için bizlere sunulmuş bir fırsattır. Böyle bir inanç ve anlayışla bu yılın ramazan ayı temasını 'Ramazan ve Dayanışma' olarak belirledik. Ramazan ayı boyunca dayanışma bilincimizi daha güçlü kılacak faaliyetler yapacağız" denildi.

'DAYANIŞMA İSLAM ÜMMETİNİN EN BELİRGİN VASFIDIR'



Vatandaşların, bereket ve faziletinden daha fazla istifade etmek için zekatlarını daha çok ramazan ayında vermeyi tercih ettiklerine vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Bu bağlamda, afetzede kardeşlerimizin ihtiyaçları ve özellikle kalıcı konut yapımı için zekat verilip verilemeyeceği hususu, halkımız tarafından yoğun bir şekilde sorulmaktadır. Din İşleri Yüksek Kurulumuz 8 Şubat 2023 tarihinde, 'depremzedelere zekat verilmesi', 15 Şubat 2023 tarihinde de 'afetzedeler için zekat parasıyla barınma yerleri yapılması' konularında açıklama yayımlamıştır. Dolayısıyla deprem, sel ve benzeri nedenlerle barınma ihtiyacı ortaya çıkan ve zekat alabilecek durumda olan afetzedelere, kendilerine mülk olarak teslim edilmek üzere zekat parası ile konut yapılabilir. Depremzedelerin ihtiyaçlarını giderme noktasında yapılan yardımları organize etmek için yetkili ve sorumlu kılınan AFAD'ın açtığı özel zekat hesaplarına, kurulumuzca daha önce yayımlanan açıklamalar çerçevesinde, zekat almaya hak sahibi olan depremzedelere kalıcı konut yapılması için zekatların verilmesi uygundur"

