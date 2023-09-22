Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) mühendis alımı yapacak

2023 Yılı Mühendis Alım Sınavı Yer ve Tarih Duyurusu



Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi” ve T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, kimlik belgesi, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 09:30’da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.



Başvuru şartları ile sınavın yer ve tarihine ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.