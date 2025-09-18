Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş atandı.

2021 yılından bu yana İstanbul İl Müftülüğü görevini yürüten Prof. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanı oldu. Arpaguş'un atanma kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görev süresinin dolması üzerine atama yapıldı. 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atananan Erbaş, 6 yıl bu görevi yürütmesinin ardından 17 Eylül 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olarak atanmıştı. Erbaş'ın görevi, ilgili düzenlemelere göre dün sona ermişti.

SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?

İstanbul Müftülüğü sitesinde yer alan bilgilere göre, Arpaguş, 1967 yılında Amasya Gümüşhacıköy'de doğdu.

1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden, 1990 yılında ise M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Arpaguş, 1992 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başladı.

Arpaguş, 1994 yılında Yüksek Lisansını; 2001 yılında doktorasını tamamladı, 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör oldu. Arpaguş, 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü görevine atandı. Arpaguş, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalı öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı. Arpaguş'un, çalışma alanı İslam Tasavvuf Tarihi, kavramları ve kurumları. Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Mesnevî ve Mevlevîlik konularında çalışmaları da bulunuyor.

DİĞER ATAMALAR

Ayrıca Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Kırşehir İl Müdürü Murat Konan görevden alındı. Niğde İl Müdürlüğüne Nurettin Kesler ve Sakarya İl Müdürlüğüne ise Mehmet Uçar atandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Özçelik getirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ise Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Cengiz Arabacı atandı.